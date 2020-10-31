وزير الخارجية الفرنسي يحذر المواطنين الفرنسيين مشيرا إلى وجود تهديد للمصالح الفرنسية في كل مكان

2020/10/31 | 11:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان مواطني بلاده الذين يعيشون في الخارج إلى توخي الحذر غداة اعتداء نيس مشيرا إلى وجود تهديد للمصالح الفرنسية “في كل مكان”.وقال لودريان بعد اجتماع لمجلس الدفاع “وجهت رسالة تحذير من احتمال وقوع اعتداءات … Readmore

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