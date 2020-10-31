2020/10/31 | 11:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات الكورية، توقيع عقد بنحو ملياري دولار لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات النفطية في البصرة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن هيونداي أبرمت العقد مع شركة نفط البصرة لبناء منشأة من شأنها أن ترفع مستوى المخلفات في المحافظة الجنوبية.

وأكدت الوكالة أن من المتوقع أن ينتج مصنع تدوير المخلفات منتجات كيميائية عالية الجودة، باستخدام المخلفات المتبقية بعد تكرير النفط الخام، مبينة ان أعمال بناء المنشأة ستبدأ في كانون الثاني من العام المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيونداي.. صفقة بقيمة 2 مليون دولار لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات النفطية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيونداي.. صفقة بقيمة 2 مليون دولار لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).