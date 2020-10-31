وفيات واصابات بانفجار “غامض” في انبوب غاز بمحافظة المثنى

2020/10/31 | 11:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، عن وفاة طفلين واصابة 28 شخصًا بينهم 9 افراد من الحشد الشعبي في حادثة انفجار انبوب ناقل للغاز في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى.

وقالت الخلية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “انفجارًا في احدى أنابيب الغاز الناقلة في منطقة النجمي في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، وقد أدى الحادث إلى وفاة طفلين وإصابة ٢٨ شخصاً من بينهم ٩ من الحشد الشعبي معسكر خلفيات اللواء ٤٤ بالحشد الشعبي والمصابين البقية من اهالي المنطقة، كموقف اولي ومازالت اسباب الانفجار غير معروفة، والجهود مستمرة للسيطرة على النيران، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً”.

وقال مصدر امني في وقت سابق من اليوم السبت، ان أنبوبًا ناقلًا للغاز على الطريق الدولي السريع شمال محافظة المثنى انفجر و أدى إلى إصابة خمسة منتسبين بحروق وفقدان آخر كانوا بمهمة حماية احدى مقرات اللواء 44 في الحشد الشعبي مع تضرر أجزاء من المقر نتيجة انفجار بعض الاعتدة.

انفجار لانبوب ناقل للغاز في منطقة مسيعيدة التابعة لمحافظة المثنى #هاي_شنو.



ياربي سترك pic.twitter.com/lVl7UdxY1L

— Revolution أفراح 🇮🇶☀️ (@afrah66737662) October 31, 2020

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