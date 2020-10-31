2020/10/31 | 11:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم السبت، محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، إثر تعرضه لجلطة دماغية قبل أيام.وقال مصدر إن “محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم الذي أصيب قبل أيام بجلطة دماغية، توفي صباح اليوم السبت”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.جدير … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم إثر جلطة دماغية اصيب بها قبل عدة أيام) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم إثر جلطة دماغية اصيب بها قبل عدة أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).