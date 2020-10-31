سبع نصائح لكتابة قصة قصيرة بسبعة ايام

2020/10/31 | 11:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1- يكمن جمال القصة القصيرة في أنها غالبًا ما يتم تحديدها من خلال معاييرها - قد يقول البعض من خلال حدودها.تتيح لك معرفة عدد الكلمات (والالتزام بها) تصور البنية وتطوير نمو القصة وسرعتها وشكلها هي أربعمائة كلمة تعتبر جمالية .

2- تعيين حد زمني (آخر)

اعتمادًا على الطول الذي تستهدفه ، امنح نفسك قدرًا معينًا من الوقت لإعداد مسودة أولى قابلة للتطبيق.



في بعض الأحيان ، تأتي الحاجة الملحة إلى كتابتك بوتيرة سريعة: إحساس بالزخم أو الضغط.



إذا كنت قد منحت نفسك السبعة أيام كاملة ، فقم بتحديد ما تريد تحقيقه في كل يوم نحو الهدف النهائي.



هذا يجعل العملية أقل من كونها مسودات محمومة بشكل متزايد وأكثر تقدما .

3- ما هو الوتد؟

قرر قبل أن تبدأ من أين ترى جوهر قصتك.



من ماذا تتدلى قصتك؟ هل هو في النغمة؟ في الهيكل؟ في الموضوع؟ أو ربما يكون مزيجًا من هؤلاء.



قد يكون من المغري البدء بالكتابة ومعرفة أين تذهب القصة.



يكتب الكثير من الناس بهذه الطريقة ، رغم أنها مثال كلاسيكي على الكتابة كقارئ وليس ككاتب.



قد لا يعرف القارئ إلى أين تتجه القصة أو كيف سيتطور المفهوم ، لكن الكاتب يجب أن يعرف ذلك !

4- البداية الحقيقية

تبدأ العديد من القصص القصيرة غير الناجحة بنصف صفحة تمهيدية .



هذا دليل على أن الكاتب يشعر بطريقته في القصة من خلال القليل من الوصف أو العرض الوقائي.



إنها إشارة غير مقصودة على أن الكاتب بدأ بثقة أو توجيه غير كافيين.



إحدى الطرق للتغلب على هذا (بصرف النظر عن التخطيط الأفضل أو المسودات المتعددة) هي قص الفقرات القليلة الأولى بشكل حاسم.



في كثير من الأحيان ، تكون البداية "الحقيقية" للقصة حوالي 200 كلمة بتنسيق .

5- ابحث عن جمهورك

أعلم أنه أمر ساخر ، لكن القصص المكتوبة للمسابقات يجب أن تكون تكتيكية.



لا يختلف الأمر عند عرض رواية على وكيل.



ألق نظرة على هوية الحكام وقيّم نوع الكتابة التي قد يفضلونها.



انظر إلى قصص الفائزين السابقين من الذين ابدعوا في هذا المجال ، حكم مؤلف أدبي على قصتي الفائزة في العطلة ، لذلك استخدمت بعض الأساليب الأدبية من حيث الأسلوب والمنظور السردي - وهو نوع الأشياء التي اعتقدت أنها قد تلفت انتباهه .

6- كنت ذات مرة محكمًا في مسابقة وطنية لكتابة القصة القصيرة وفوجئت بقصة باسم (مذنبة؟) بمدى السرعة التي تمكنت من خلالها من رفض العديد من الطلبات بالكامل ضمن الأسطر العشرة الأولى أو نحو تلك.



الأخطاء المطبعية والقواعد النحوية السيئة هي أسوأ أنواع التخريب الذاتي ، لكن الافتتاحية المتقطعة أو الغامضة أو المبتذلة - خاصة عند الحكم عليها مقابل مئات القصص الأخرى - هي مسمار تابوت أكيد.



بغض النظر عن العديد من المسودات التي تقوم بها ، تأكد من أن صفحتك الأولى هي آخر شيء تعمل عليه وأكثر صقلًا (دون أن يبدو ذلك).

7- تجاهل القواعد الست الأخرى (قليلاً)

بعض من أعظم القصص القصيرة كتبها مؤلفون قاموا بعملهم الخاص.



لقد كتبوا على طريقتهم الخاصة ، وفقًا لجدولهم الخاص ودون ملاحظات النقاد كونها ضرورية .



الحرية الشخصية أمر بالغ الأهمية في التعبير الفني.



ومع ذلك ، فإن الاحتراف يتعلق أيضًا بإنجاز المهمة في وقت معين.



قد يعتبر البعض سبعة أيام فترة سخية للغاية لإنتاج قصة ؛ قد يرتعد الآخرون عند التحدي.



باتباع كل هذه القواعد ، لا ينبغي أن تواجه مشكلة حقًا.

PUKmedia / بقلم جيمس ماكريت

اعداد وترجمة: زيد محمود ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سبع نصائح لكتابة قصة قصيرة بسبعة ايام ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سبع نصائح لكتابة قصة قصيرة بسبعة ايام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).