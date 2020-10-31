اليونامي تعقد ندوة لإطلاق تقرير النساء المرشحات للمناصب في العراق

2020/10/31 | 11:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تعقد مساء اليوم السبت، ندوة لإطلاق تقرير النساء المرشحات للمناصب المنتخَبة في العراق.

وقالت بعثة الامم المتحدة في العراق (اليونامي) في بيان لها انها تتشرف والمعهد العراقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بدعوتكم للمشاركة في "ندوة لإطلاق تقرير النساء المرشحات للمناصب المنتخَبة في العراق: العقبات ومتطلبات التغلب عليها" وذلك يوم السبت الموافق 31 تشرين الثاني / أكتوبر 2020 من الساعة 18:00 إلى الساعة 19:30(بتوقيت بغداد) عبر المنصة الإلكترونية "كودو" (KUDO).

وأضاف البيان لقد تم تطوير هذا التقرير في إطار تنفيذ مشروع متكامل حول "تعزيز مشاركة النساء السياسية" والذي نسعى من خلاله كشركاء الى تقييم العقبات التي تواجه المرشحات الساعيات للمناصب الانتخابية في العراق والفرص المتاحة لهن، وتسليط الضوء على احتياجاتهن.

PUKmedia / عن اعلام اليونامي ‌

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