الرافدين يتخذ اجراءات قانونية ضد المتلكئين لقروض بسماية

2020/10/31 | 11:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مصرف الرافدين، السبت، انه سينشر اسماء وجبة جديدة من المتلكئين لقروض بسماية الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من الاقساط الشهرية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (31 تشرين الاول 2020)، انه "بدأ اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الممتنعين عن تسديد الاقساط الشهرية من قروض بسماية".

واضاف، ان "المصرف وبالتعاون مع الجهات الساندة شرع بخطوات حثيثة لاسترداد تلك الاموال من ساكني مجمع بسماية الذين البعض منهم تخلف عن سداد ما بذمته من القسط الشهري وتنفيذ الاوامر القانونية بحقهم والمتعلقة باعادة تلك الاموال".

واوضح البيان، انه "سيتم نشر اسماء جديدة للممتنعين عن التسديد وعلى شكل وجبات في الايام المقبلة".

ا.ح

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