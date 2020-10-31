النزاهة تطالب أمانة بغداد باعتماد نموذج موحد لاستيفاء الرسوم

2020/10/31 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية بيانا بشأن استيفاء الرسوم والأجور من قبل أمانة بغداد.

وطالبت الهيئة في بيان أمانة بغداد باعتماد نموذج موحد خاص باستيفاء رسوم المهنة والإعلان وأجور رفع النفايات وفقا للقوانين والتعليمات النافذة، وتعميمه على جميع دوائر البلدية ومنعها من استخدام أي نموذج مخالف له، مبينة أن القرار جاء إثر قيام دائرة بلدية الكرخ بإصدار كتاب وإرساله الى جهات عدة لتحصيل الديون الحكومية واحتواء الكتاب المذكور على عبارات لا سند لها في القانون، كونها غير مخولة بعمليات الإنذار أو حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، مشيرة إلى أن البلدية تعهدت باعتماد نموذجٍ يتلافى الأخطاء المؤشرة.

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