فرنسا تدعو جميع سفاراتها في العالم إلى تكثيف الإجراءات الأمنية

2020/10/31 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الخارجية الفرنسية جميع سفاراتها حول العالم، إلى تكثيف الإجراءات الأمنية تحسبا لأية هجمات أو اعتداءات مقبلة.

وزير الخارجية جان إيف لودريان، قال في بيان، إنه سيتم إصدار تعليمات لسفراء فرنسا في الخارج بتكثيف الإجراءات الأمنية في سفاراتهم وللمواطنين الفرنسيين في الخارج، داعيا جميع مواطني بلاده في الخارج إلى أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم.

وأشار لودريان إلى أن الأحداث الأخيرة نقلت العالم سريعا من الكراهية الافتراضية إلى العنف الفعلي، ويجب اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مصالح ورعايا فرنسا في الخارج.

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