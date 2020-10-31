رئيس الجمهورية يعزي نظيره التركي لوقوع ضحايا في الزلزال الذي ضرب البلاد

2020/10/31 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعث رئيس الجمهورية برهم صالح، برقية تعزية لنظيره التركي رجب طيب إردوغان، عبَّر فیها عن خالص تعازیه له ولأسر ضحایا الزلزال الذي ضرب بعض المناطق في تركيا.

الرئيس صالح قال في برقية التعزية، إنه تابع بقلق بالغ أنباء النتائج المؤلمة للزلزالين اللذين تعرضت لهما بعض المناطق في تركيا، ناقلا للرئيس التركي مشاعر الحزن للحادث الذي أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات، وداعيا الله انيتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.

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