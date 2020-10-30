بالفيديو: سيارة تقتحم الحرم المكي.. وملابسات الحادث غامضة

2020/10/31 | 11:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

قالت إمارة مدينة مكة في السعودية، إن السلطات الأمنية تتابع حادثة ارتطام مركبة بأحد أبواب المسجد الحرام، نتيجة انحرافها خلال مسيرها، بعد اقتحامها للحواجز المحيطة به.

وفي تغريدة، قال المتحدث باسم إمارة منطقة مكة، سلطان الدوسري، لها، إن قائد السيارة “المقبوض عليه بحالة غير طبيعية وجار إحالته للنيابة العامة.

متحدث #إمارة_مكة سلطان الدوسري :الجهات الأمنية بمكة تُباشر حادثة ارتطام مركبة بأحد أبواب #المسجد_الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية بأحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية اللحرم، ولم يصب أي شخص بأذى..المقبوض عليه مواطن بحالة غير طبيعية ، وجارٍ إحالته للنيابة العامة pic.twitter.com/wOAPnq2YPf

— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 30, 2020

وأكدت الإمارة عدم وقوع أي إصابات مرتبطة بالحادثة.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتحام سيارة لإحدى ساحات الحرم المكي قبل الارتطام بأحد أبوابه الموصدة.

سيارة تقتحم ساحات الحرم المكي الخارجية وتصطدم بإحدى البوابات (متداول).#المسجد_الحرام#سيارة_تقتحم_الحرم pic.twitter.com/sl2dvoicxI

— إعلام مكة 🕋 (@mediamakkah) October 30, 2020

ووفقا لصحيفة “الوطن” المحلية، فقد ارتطمت السيارة “بالباب رقم 89 المغلق بالحرم المكي”.

وظهرت في الفيديو السيارة تتحرك مسرعة رغم أن بعض الحواجز الأمنية كانت قد علقت بها، ومن ثم ارتطمت بإحدى البوابات الموصدة للحرم.

وأظهرت لقطة أخرى رجال الأمن في الحرم المكي، وهم يدفعون السيارة إلى الخارج.

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