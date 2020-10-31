"خطوة ستنقذ مئات الأرواح".. أول دولة في العالم تجري فحوصات لكل مواطنيها

2020/10/31 | 11:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت سلوفاكيا برنامجا لإجراء فحوصات كورونا لجميع مواطنيها بمشاركة نحو 45 ألف عامل بمجال الصحة وعناصر من الجيش والشرطة.

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