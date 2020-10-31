2020/10/31 | 11:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … يشهد العالم حالياً بداية موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا والتي بدات بالانتشار بشكل متزايد في معظم الدول الأوروبية.



هذه الموجة حذرت من العديد من الحكومات الأوروبية وبعضها قال بانها ستكون أعنف من الموجة الأولى للفيروس، كما أن الانظمة الصحية قد غير كافية ولا يمكنها ان تستوعب الاعداد التي يمكن ان تصاب.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصائح لتجنب الموجة الثانية من فيروس كورونا في الشتاء وكالة الصحافة المستقلة.

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