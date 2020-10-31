2020/10/31 | 12:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} نفذت مديرية ادارة المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم السبت، حملة تنظيف ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بعد فتح الطرق المؤدية إليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. وزارة الدفاع تنفذ حملة تنظيف في ساحة التحرير بعد فتح الطرق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. وزارة الدفاع تنفذ حملة تنظيف في ساحة التحرير بعد فتح الطرق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).