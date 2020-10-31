2020/10/31 | 12:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : المثنى} أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن وفاة طفلين وإصابة ٢٨ شخصاً من بينهم ٩ من الحشد الشعبي معسكر خلفيات اللواء ٤٤ بالحشد الشعبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: وفاة طفلين وإصابة ٢٨ مواطن بإنفجار انبوب غاز في الرميثة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: وفاة طفلين وإصابة ٢٨ مواطن بإنفجار انبوب غاز في الرميثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).