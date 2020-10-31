2020/10/31 | 12:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة .



أعلن جهاز الامن الوطني عن القاء القبض على احد عناصر ديوان الدعوة والمساجد واخر من ديوان الجند في كركوك وقال بيان أصدره الجهاز وتلقت (المستقلة) نسخة منه بناءً على معلومات المواطنين الواردة عن طريق الخط الساخن (131)؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك بعد مقاطعة المعلومات مع قاعدة البيانات واجراء التحري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن الوطني يلقي القبض على عنصرين من داعش في كركوك.



وكالة الصحافة المستقلة.

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