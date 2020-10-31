اختتام مهرجان (الرمان) السنوي في حلبجة

2020/10/31 | 12:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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حلبجة- واع

يختتم ،اليوم السبت، في مدينة حلبجة مهرجان (الرمان) السنوي الذي أقيم برعاية وزيرة زراعة إقليم كردستان بيكرد طالباني ،حيث تم عرض أكثر من 100 صنف من الرمان المنتج في الإقليم مع عرض منتجات أخرى من الفواكه الطازجة والمجففة.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "وزيرة زراعة الإقليم بيكرد طالباني كانت قد افتتحت المهرجان يوم الخميس الماضي بحضور عدد من المسؤولين وجمع غفير من الفلاحين والمواطنين ومن مختلف المحافظات ،واستمر المهرجان ثلاثة أيام ".

وأضاف أن "هذا المهرجان سنوي ،ويقام في مدينة حلبجة لمدة ثلاثة أيام ، حيث يتسنى للفلاحين والمزارعين عرض منتجاتهم ،التي تشمل أصناف الرمان ،وهي أكثر من 100 صنف ،أهمها الرمان ذو الحبة الكبيرة الغنية بالمياه والمعادن ،وكذلك الرمان الأبيض والسليماني وغيرها من الأصناف".

وتابع المراسل أنه " تم خلال المهرجان عرض أنواع من التين المجفف والتوت والجوز واللوز إلى جانب المنتجات اليدوية الفلكلورية المنتجة في القرى الكردية من الملابس التي تصنعها النساء والاكسسوارات"،مشيراً إلى أنه "تم تسويق مئات الأطنان من الرمان والتين المجفف والتوت والجوز واللوز والحلويات الأخرى ،مثل "مَن السما" إلى بغداد والمحافظات".

يذكر أن مهرجان (الرمان) السنوي يهدف إلى منح فرصة للمشاركين من الفلاحين والمزارعين بعرض وتسويق منتجاتهم ،والتأكيد على جودة المنتج المحلي ،وأنه أفضل من المستورد ،وايصال رسالة للأجيال القادمة بأهمية الزراعة والاهتمام بها وعدم اهمالها ،حيث شهد حضوراً واسعاً من المسوقين والتجار في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية.

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