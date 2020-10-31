بعد اتهامها بتسريب الممنوعات.. إدارة مطار أربيل توضح موقفها من الالتزام بإجراءات بغداد

2020/10/31 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيل

أكد مدير مطار أربيل، أحمد هوشيار، اليوم السبت (31 تشرين الأول 2020)، أن مطار أربيل الدولي يخضع لجميع إجراءات الفحص والتدقيق المفروضة من قبل سلطة الطيران المدني.

وقال هوشيار في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المطار يخضع لجميع إجراءات الحكومة الاتحادية ولا يسمح بدخول مواد ممنوعة أو مهربة إطلاقا".

وأضاف، أن "جميع الأسماء المطلوبة للحكومة الاتحادية أو الصادر بحقهم قرار منع سفر من بغداد، فإننا نطبق عليهم في المطار، إجراءات مماثلة لإجراءات بغداد".

واتهم النائب الكردي سركوت شمس الدين، في وقت سابق، مطار أربيل في تصريح صحفي سابق بأنه اداة للفساد والتهريب وإدخال المواد الممنوعة وأنه لا يلتزم بإجراءات الحكومة الاتحادية.

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