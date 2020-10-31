رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يصل إلى بغداد - عاجل

2020/10/31 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت (31 تشرين الأول 2020)، إلى العاصمة بغداد، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن طائرة الوفد المصري، برئاسة مدبولي، وصلت إلى مطار بغداد الدولي.

وسيعقد مدبولي لقاءات مع الرئاسات الثلاث في العراق، فيما يتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين بغداد والقاهرة.

يتبع

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