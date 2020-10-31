صحف عالمية : دفاع ماكرون عن الرسوم المسيئة يمكن أن يجر فرنسا إلى فخ

2020/10/31 | 12:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصلت الصحف العالمية تغطية الأحداث التي تشهدها فرنسا، في أعقاب الهجمات المسلحة التي تتعرض لها البلاد، على خلفية رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتصريحات الرئيس إمانويل ماكرون، التي أثارت غضبا واسعا في العالم الإسلامي.

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