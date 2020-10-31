ارتفاع جديد لأسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي

الدولار الأميركي
فوتو: أرشيف
منذ 21 دقیقة
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ديجيتال ميديا إن آر تي
شهد افتتاح الأسواق، السبت، ارتفاعا جديدا في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.
وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، صباح اليوم، 31 تشرين الأول 2020، في بورصة الكفاح ببغداد 125,150 دينارت، فيما تراوح السعر في الصيرفات ( تقريبي ) بين شراء 124,500، وبيع 125,500.
وفيما يلي سعر صرف الدولار في بعض المحافظات:
البصرة
125,250
الموصل
125,400
السليمانية
125,500
ديالى
125,400
النجف
125,300
ر.إ
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