ارتفاع جديد لأسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي

2020/10/31 | 12:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدولار الأميركي

فوتو: أرشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهد افتتاح الأسواق، السبت، ارتفاعا جديدا في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، صباح اليوم، 31 تشرين الأول 2020، في بورصة الكفاح ببغداد 125,150 دينارت، فيما تراوح السعر في الصيرفات ( تقريبي ) بين شراء 124,500، وبيع 125,500.

وفيما يلي سعر صرف الدولار في بعض المحافظات:

البصرة

125,250

الموصل

125,400

السليمانية

125,500

ديالى

125,400

النجف

125,300

ر.إ

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