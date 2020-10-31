2020/10/31 | 12:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال يوم واحد فقط تحول غوني من إعصار عادي في المحيط الهادئ إلى أقوى إعصار خلال العام الحالي، وهو يتجه نحو الفلبين حيث من المتوقع أن يصل يوم غد الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("غوني".. واحد من أقوى أعاصير 2020 يتجه نحو الفلبين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("غوني".. واحد من أقوى أعاصير 2020 يتجه نحو الفلبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).