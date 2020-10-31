2020/10/31 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 24/10/2020-30/10/2020إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانفي خطوة جديدة ، لم تقدم عليها إدارة امريكية سابقة ، وتنطوي على تشجيع واضح لمخططات الضم ، أزالت الولايات المتحدة القيود المفروضة على تمويل الأبحاث التي تجريها إسرائيل في مؤسسات أقامتها في مستوطنات الضفة الغربية ومرتفعات الجولان ، حيث وقع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الادارة الأميركية : تأجيل خطة الضم الاسرائيلية لحين استكمال التطبيع بين الدول العربية واسرائيل - مديحه الأعرج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الادارة الأميركية : تأجيل خطة الضم الاسرائيلية لحين استكمال التطبيع بين الدول العربية واسرائيل - مديحه الأعرج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).