2020/10/31 | 12:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- يبدأ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، زيارة رسمية إلى بغداد على رأس وفد وزاري كبير ليرأس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة العليا العراقية-المصرية للتعاون المشترك.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصاد حكومية عراقية أن “رئيس الوزراء المصري سيجري سلسلة لقاءات مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الوزراء المصري يزور العراق للتوقيع على 13 اتفاقية وكالة الصحافة المستقلة.

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