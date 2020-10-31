ضبط نصف كيلو من ’’الكريستال’’ المخدر بحوزة امرأتين ورجل في بغداد

2020/10/31 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

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وكالة الاستخبارات: القبض على ثلاثة مهتمين اثنتان منهم نساء ضبط بحوزتهم كمية من المخدرات واسلحة متنوعة في بغداد

تنفيذا" لتوجيهات السيد وزير الداخلية المحترم وبعد ورود معلومات بوجود تجمع في أحد الدور السكنية ضمن منطقة الدورة في بغداد وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد بالاشتراك مع القطعات الماسكة للأرض ومداهمة الدار حيث تم التصادم مع المتهمين والقبض على ثلاثة منهم بعد ان لأذ الرابع بالفرار وبالجرم المشهود وبحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة وتقدر بنصف كيلو تقريباً و وسلاح نوع جي سي وغدارة و رمانة يدوية .



وقد تم تسليمهم مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة.

يتبع.



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