2020/10/31 | 12:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلنت السلطات الروسية ومن خلال غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم السبت عن تسجيل 18 الف اصابة بفيروس كورونا.تعتبر هذه الزيادة المفاجئة بعدد الإصابات في تركيا اليوم الثاني على التوالي بعد ان سجلت يوم أمس الجمعة اكثر من 18 الف إصابة أيضاً.اقرأ أيضاً: روسيا تحدد موعد للشروع في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وكالة الصحافة المستقلة.

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