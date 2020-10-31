3 شباب وانثى.. شبكة لنشر النقود المزورة في محافظات عراقية ومعلومة صادمة عن مكان “طباعة الاموال”

2020/10/31 | 12:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت قيادة شرطة ذي قار، السبت، عن اعتقال عصابة مؤلفة من 4 أشخاص تتاجر بالعملة العراقية المزورة في مدينة الناصرية، مشيرةً إلى أن النقود مطبوعة في إيران.

وقال مصدر امني إن “الشرطة اعتقلت عصابة تتاجر بالنقود المزورة، حيث يتم استبدال النقود داخل المحال التجارية والمولات، والمبالغ تتم طباعتها في إيران وتدخل للعراق عن طريق المتهم (ع.ع.ح) من مواليد 1997 وهو من سكنة محافظة البصرة قضاء الفاو”.

وأضاف المصدر، أن “المتهم البصري لديه صديقة من ذي قار وهي شريكة معه باستبدال العملة حيث يودع الأموال لديها في مدينة الناصرية، وتم مطاردة المتهمة (ز.س.هـ) من مواليد 1986، واعتقالها في قضاء الغراف”.

وتابع المصدر، أن “الشرطة اعتقلت أيضًا المتهم (ح.ك.ر) مواليد 1995 ويسكن في حي التضحية وسط الناصرية ويعمل كسائق سيارة أجرة، فيما تم اعتقال شقيق المتهم (غ.ك.ر) مواليد 1984، وضبط مبلغ قدره (1.850.000) من العملة المزورة فئة 25 ألف دينار”.

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