2020/10/31 | 12:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- جددت المانيا مشاركة قواتها في العراق ضمن عمليات قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للحرب ضد داعش الإرهابية.



وصادق البرلمان الألماني (البوندستاغ) على القرار بموافقة 431 نائبا، ومعارضة 209 نائبا، معظمهم من حزب “البديل لألمانيا” اليميني المتطرف، واليساريين و”الخضر”، بينما امتنع 6 نواب آخرون عن التصويت.



وتم تمديد تفويض العسكريين الألمان لمدة 15 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المانيا تجدد تواجدها في العراق حتى عام 2022 وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا تجدد تواجدها في العراق حتى عام 2022) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا تجدد تواجدها في العراق حتى عام 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).