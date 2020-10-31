ترمب يتهم أطباء بلاده بكسب الأموال من الجائحة ويتعهد بصناعة لقاح للفيروس

2020/10/31 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأطباء في الولايات المتحدة بالسعي لكسب الأموال خلال حملات مواجهة وباء كورونا.

وقال ترمب في كلمة خلال حملته الانتخابية في الغرب الأوسط الأميركي، إن الأطباء يكسبون مالا أكثر عندما يموت مرضاهم بسبب هذه الجائحة، مؤكدا أنه لا يشعر بالقلق من احتمال إصابة المؤيدين الذين يتوافدون على تجمعاته بعدوى الفيروس، متعهدا بإحياء الاقتصاد من جديد، وصناعة لقاح لمكافحة وباء كورونا وإنهاء معاناة المستشفيات الأميركية.

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