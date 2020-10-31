بدأ امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي

2020/10/31 | 12:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن إنطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي للعام الدراسي 2019 – 2020.



وقال المكتب الإعلامي في بيان صحافي ان “الوزارة هيأت كافة المستلزمات اللوجستية والفنية للقاعات الامتحانية، فضلاً عن ذلك إجراء عملية التعفير والتعقيم لها حفاظاً على سلامة الطلبة الاعزاء”.



وشددت الوزارة على الطلبة الممتحنين بضرورة الالتزام […]

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