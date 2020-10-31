رئيس الحكومة المصرية يتوجه للعراق للمشاركة بأعمال اللجنة العليا المشتركة

2020/10/31 | 12:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: غادر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم السبت، مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى؛ وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.وبدأت أعمال …

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