ديوان الرقابة المالية الاتحادي يؤشر عدة ملاحظات حول كميات الطاقة المجهزة من قبل وزارة الكهرباء (وثائق)

2020/10/31 | 12:51 - المصدر: NRT عربية

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قطاع الكهرباء في العراق

فوتو: أرشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت الهيئة المتخصصة بالشؤون الهندسية، عن قيامها بإجراء أعمال الرقابة والتدقيق على كميات الطاقة الكهربائية المجهزة من الشركات الاستثمارية والمجهز من دول الجوار المتعاقدة معها وزارة الكهرباء.

وشددت الهيئة في تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، حصل ديجيتال ميديا إن آر تي، على نسخة منه اليوم، 31 تشرين الأول 2020، على ضرورة توجه وزارة الكهرباء لتنفيذ المحطات الحرارية بدلا من الاعتماد على إبرام عقود شراء الطاقة من الشركات الاستثمارية .

ومن أهم الملاحظات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية الصادر بتاريخ 24/9/2020 ، هو ان كلفة شراء الكهرباء من المحطات الاستثمارية ودول الجوار بلغت خلال سنة 2019 هي (3,337) مليار دولار، ما يعادل (3,945) ترليون دينار ويشمل هذا المبلغ الوقود المستخدم لتشغيل المحطات الاستثمارية.

وأوضحت أن " وزارة الكهرباء أبرمت (13) عقدا لشراء الطاقة من المستثمرين منها (7) عقود أبرمت بطريقة (خذ أو ادفع) لمدة تتراوح بين 15 الى 25 سنة مما تسبب بدفع مبالغ طائلة بدون استلام أو انتاج طاقة كهربائية".

كما أشار تقرير ديوان الرقابة المالية إلى تجاهل الوزارة (بإدارتها السابقة) للدراسة المقدمة من دائرة انتاج الطاقة سنة (2018) التي بينت أنه في حال قيام الوزارة بتوفير مبلغ لشراء معدات وصيانة المحطات الوطنية بقيمة (4,435) مليار دولار وتحويلها للعمل من الدورة البسيطة الى الدورة المركبة فأنها ستقوم بإنتاج طاقة أكبر من الطاقة المستوردة والمشتراة من المحطات الاستثمارية بمقدار (5806) ميكاواط فضلا عن تقليل صرف الوقود المستخدم في المحطات والحفاظ على البيئة، علما ان هذا المبلغ يصرف لمرة واحدة فقط في حين يتم صرف مبلغ (3,337) مليار دولار سنويا قابلة للزيادة لصالح المحطات الاستثمارية ودول الجوار، مع العلم ان تخصيصات الوزارة خلال سنة (2019) بلغت (13,375) ترليون دينار.

وتجاهلت الوزارة أيضا الدراسة المقدمة من قبل احدى دوائرها لتحويل محطات (شط العرب، الرميلة والعمارة) للعمل بالدورة المركبة بتكلفة مقدارها (1.325) مليار دولار خلال (15) سنة وقامت بالتعاقد مع مستثمرين لتلك المحطات لمدة 15 سنة بقيمة (9.826) مليار دولار وبزياد (7) أضعاف عن شرائها بالجهد الوطني.

وتطرق التقرير إلى واقع المحطات الحرارية الوطنية التي تعاني من الاهمال وعدم الصيانة منذ سنة 2002 مثل محطة الناصرية الحرارية، كما ان الوزارة تتحمل كلف الوقود المصروفة من قبل الشركات وفواتير الطاقة الكهربائية المستخدمة من قبل الشركات ضمن وحداتها الانتاجية، كما بين التقرير ايضا انخفاض الطاقة المنتجة من الجهد الوطني خلال السنوات الثلاث الاخيرة مقابل زيادة شرائها من المستثمرين، وقد اوصى الديوان باللجوء لتأهيل المحطات الحرارية والجهد الوطني بدلا من التعاقد مع المستثمرين لفترات طويلة كونه يؤدي الى استنزاف موارد الدولة.

ر.إ

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