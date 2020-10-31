2020/10/31 | 12:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 24 دقیقة

194 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت هيئة التقاعد العامة، السبت، تشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز معاملات شهداء وجرحى التظاهرات.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الرسمية نسخة منه، اليوم (31 تشرين الاول 2020)، أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من مؤسسة الشهداء وهيأة التقاعد الوطنية، للعمل على إنجاز معاملات شهداء وجرحى التظاهرات".

واضاف البيان، انه "تم اكمال جزء كبير من المعاملات بعد اتمام جميع المستمسكات المطلوبة".

وأشار إلى "استقبال عوائل الشهداء في مقر مؤسسة الشهداء، وتم العمل بمكاتفة الجميع لإنجاز تلك المعاملات، وتخصيص الرواتب التقاعدية لعوائل الشهداء والمصابين".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد.. تشكيل لجنة بشأن معاملات شهداء وجرحى التظاهرات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقاعد.. تشكيل لجنة بشأن معاملات شهداء وجرحى التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).