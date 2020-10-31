المنافذ الحدودية: إحباط محاولة تهريب

2020/10/31 | 12:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، إحباط محاولة تهريب "تبغ معسل" في منفذ أم قصر الاوسط.

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