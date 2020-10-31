قيادة شرطة ذي قار تلقي القبض على عصابة تتاجر بالعملة العراقية المزورة المطبوعة في ايران

2020/10/31 | 12:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قيادة شرطة ذي قار، السبت، بأن مفارزها ألقت القبض على عصابة مؤلفة من 4 أشخاص تتاجر بالعملة العراقية المزورة في مدينة الناصرية، مشيرةً إلى أن النقود مطبوعة في إيران.وقال مصدر في القيادة اليوم (31 تشرين الأول 2020)، إن … Readmore

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