2020/10/31 | 12:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … عاش سكان ولاية ازمير التركية يوم أمس الجمعة حالة من الهلع والخوف بسبب الزلزال الذي ضرب الولاية بقوة سبع درجات على مقياس ريختر.



الزلزال الذي ضرب ازمير دمر العديد من المباني وسجل الاصابات المادية والجسدية والبشرية حتى سجلت السلطات التركية اليوم حصيلة جديدة بسبب الزلزال.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع ضحايا زلزال أزمير إلى 25 قتيلا و804 مصاباً وكالة الصحافة المستقلة.

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