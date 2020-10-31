إجراء عدة تنقلات في مناصب وزارة الداخلية

2020/10/31 | 12:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بإجراء عدة تنقلات في مناصب وزارة الداخلية.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "تم نقل اللواء زهير جهاد محسن من مقر وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات الى امين سر الاستخبارات".وأضاف أنه "تم نقل اللواء احسان محمد صادق من امين سر الاستخبارات الى معاون مدير معهد الاستخبارات، فضلاً عن نقل العميد كاوه حسن من مدير استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك الى مدير مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب المثنى".

وأشار المصدر، إلى "نقل العميد غالب صبار من مدير مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب المثنى الى معهد الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".





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