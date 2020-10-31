القبض على ثلاثة متهمين بينهم نساء بحوزتهم مخدرات وأسلحة في الدورة

2020/10/31 | 12:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، السبت، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بينهم نساء بحوزتهم مخدرات وأسلحة في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "بعد ورود معلومات بوجود تجمع في احد الدور السكنية ضمن منطقة الدورة في بغداد وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد بالاشتراك مع القطعات الماسكة للأرض ومداهمة الدار حيث تم التصادم مع المتهمين والقبض على ثلاثة منهم بعد ان لاذ الرابع بالفرار وبالجرم المشهود".

وأضافت أنه " ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة وتقدر بنصف كيلو تقريباً و وسلاح نوع جي سي وغدارة و رمانة يدوية، وقد تم تسليمهم مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة".





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