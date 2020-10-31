الأعرجي يزور ساحة التحرير ويطلع على إجراءات فتح جسر الجمهورية

2020/10/31 | 12:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإعادة إعمار وتأهيل ساحة التحرير وفتح جسر الجمهورية والشوارع المؤدية للساحة ، تخفيفاً لمعاناة الموطنين، شرعت قيادة عمليات بغداد،اليوم السبت، بفتح جسر الجمهورية والشوارع المؤدية اليه.

وتفقد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، صباح اليوم ، ساحة التحرير، للاطلاع على إجراءات قيادة عمليات بغداد لفتح جسر الجمهورية والشوارع المحيطة بساحة التحرير وسط بغداد .

وأجرى الأعرجي جولة ميدانية في الساحة ونفق التحرير، وتجوّل في الشوارع المحيطة بساحة التحرير وجسر الجمهور، تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية وعودة أصحاب المحال التجارية الى أعمالهم .

وأكد الأعرجي أن الحكومة عازمة على تذليل الصعوبات أمام المواطنين، الى جانب تلبية مطالبهم الحقة.

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