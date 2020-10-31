ناشطون: إخلاء ساحة التحرير وإعادة فتحها لا يعني انتهاء التظاهرات

2020/10/31 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ناشطون أن إخلاء ساحة التحرير من المتظاهرين وإعادة فتحها، لا يعني انتهاء التظاهرات التي أصبحت فكراً لا يمكن التخلي عنه.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر محلي أن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر توجيهات للقوات الأمنية بفتح الساحة، بعد تفاهمات أجريت خلال الأيام الأخيرة، مع ممثلين عن ساحات التظاهر، انتهت بالاتفاق على إعادة فتحها، معتبرا إعادة فتح الطرق الرئيسة في العاصمة بغداد والتي أغلقت قبل عام بسبب الاحتجاجات مؤشرا على تراجع حدة التظاهرات.

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