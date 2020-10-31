أمانة بغداد: سنباشر بعمليات إصلاح وإعمار ساحة التحرير

2020/10/31 | 13:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- فليح العبيدي

أكدت أمانة بغداد اليوم السبت، أنها ستباشر بعمليات إصلاح وإعمار ساحة التحرير.

وقال الوكيل البلدي في أمانة بغداد كريم البخاتي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمانة بغداد وفي جميع إمكانياتها وجهودها توجهت لتنظيف ساحة التحرير"، مشيراً إلى أن "آليات الأمانة وعمالها متواجدون منذ ساعات الصباح الباكر ،وتعمل بكل جد واجتهاد ،وسوف تنهي أعمال التنظيف اليوم".

وأضاف أنه "بعد الانتهاء من عملية غسل الساحة ستباشر الأمانة بعمليات إصلاح وإعمار الأرصفة المتضررة ،وكذلك إصلاح إطار الساحة المحيط بها"، لافتاً إلى أن "بعض قطع المرمر تضررت نتيجة الاستخدامات غير السليمة".

وكانت خلية الإعلام، قد أعلنت اليوم السبت، عن افتتاح جسر الجمهورية وسط بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الجهود الخدمية لوزارتي الدفاع والداخلية تمت المباشرة فيها بساحة التحرير ومقترباتها وشوارع الرشيد والسعدون وساحة الطيران وجسر الجمهورية لإعادتها لوضعها الطبيعي".

وأشارت إلى أن "الحركة بدأت صباحاً من الكرخ إلى الرصافة على جسر الجمهورية وما زالت الجهود الخدمية مستمرة".

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