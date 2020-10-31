ثثوب العيدثوب العيد - نادية خلوف


ثثوب العيدثوب العيد - نادية خلوف
2020/10/31 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف أنتظر العيد ..

.

تعدّ أمّي الأيام تقول بعد طول عدّ: غداً العيد يأتي العيد، لا يعرفني ليس لدّي حذاء.

.

.

لا ثوب جديد أختبئ بين الظّلال .

.

.

أراقبه أنتظر العيد ..

.

تعدّ أمّي الأيام تقول بعد طول عدّ: غداً العيد يأتي العيد، لا يعرفني ليس لدّي حذاء.

.

.

لا ثوب جديد أختبئ بين الظّلال .

.

.

أراقبه تمرّ ألوان الفساتين ذات الكشاكش أحتار كيف أختار.

.

سوف أختار الأصف ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثثوب العيدثوب العيد - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثثوب العيدثوب العيد - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

واصل القراءة على الحوار المتمدن
Sponsored Links