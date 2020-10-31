ثثوب العيدثوب العيد - نادية خلوف

2020/10/31 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف أنتظر العيد ..



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تعدّ أمّي الأيام تقول بعد طول عدّ: غداً العيد يأتي العيد، لا يعرفني ليس لدّي حذاء.



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لا ثوب جديد أختبئ بين الظّلال .



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أراقبه أنتظر العيد ..



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تعدّ أمّي الأيام تقول بعد طول عدّ: غداً العيد يأتي العيد، لا يعرفني ليس لدّي حذاء.



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لا ثوب جديد أختبئ بين الظّلال .



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أراقبه تمرّ ألوان الفساتين ذات الكشاكش أحتار كيف أختار.



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سوف أختار الأصف ......





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