قرار مجلس الامن 2548 حول نزاع الصحراء ، كان صفعة مدوية في وجه البوليساريو ، وفي وجه الجزائر - سعيد الوجاني

2020/10/31 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني بعد جلسات مراطونية ، أُسدل الستار عن القرار الذي خرج به مجلس حول نزاع الصحراء الغربية ، وهو القرار الذي لطم وجه البوليساريو ، ولطم وجه عرابها الجزائر ...



فالقرار 2548 لمجلس الامن ، يكون قد وضع النقط على الحروف ، ويكون قد استجاب لما تمليه كل التغيرات التي حصلت بالمنطقة منذ ثلاثين سنة مرت على توقيع اتفاق 1991 ...وقبل ان نحلل القرار ، نشير الى انه لأول مرة منذ شروع مجلس الامن في اصدار قراراته منذ ......





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