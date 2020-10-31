أراضي مواطنين تنتظر الخدمات من الامانة والاخيرة تحولها إلى مكب نفايات.. مخلفات مجاري العاصمة تملأ أراضٍ سكنية جنوب غربي العاصمة

2020/10/31 | 13:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تعمل امانة بغداد منذ اسابيع على اطلاق حملة لتنظيف المجاري استعدادًا لموسم الامطار خلال اشهر الشتاء القادمة، وتصليح المشاكل في شبكة مجاري العاصمة بغداد منعًا لغرق شوارع العاصمة خلال موسم الامطار.

وتعلن امانة بغداد ببلدياتها المختلفة ولاسيما بلدية الرشيد، بين الحين والاخر استمرارحملاتها لتنظيف المشبكات وتنظيف خطوط المجاري في عموم المحلات السكنية، ضمن استعدادات الدائرة لموسم الامطار القادم .

وتظهر الصور التي تنشرها دائرة الرشيد، استخدام اكياس بيضاء او ماتعرف محليًا بـ”الكواني” لجمع الاوساخ والمخلفات من شبكات المجاري.

إلا أن اصحاب اراضي مقاطعات 2 و3/10 المجاورة لمنطقة ابودشير والتراث، تفاجأوا بامتلاء اراضيهم التي مازالت تنتظر ايصال الخدمات لها من امانة بغداد وبلدية الرشيد، تفاجأت بأن البلدية أوصلت لهم الانقاض بدلًا من الخدمات.

ونشر عدد من اصحاب الاراضي صورًا تظهر امتلاء الاراضي بالانقاض والاوساخ، بعشرات من اكياس “الكواني” المشابهة لما استخدمته امانة بغداد دائرة بلدية الرشيد، متهمين البلدية برمي الاوساخ والانقاض في اراضيهم وغمرها وضياع معالمها.

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