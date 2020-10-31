السليمانية..تحذير من ازدياد الاصابات بكورونا

2020/10/31 | 13:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر طبيب اخصائي، اليوم السبت، من ازدياد اعداد الاصابات بفايروس كورونا في محافظة السليمانية، داعيا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية.

وقال الدكتور هيرش حيدر المشرف على فريق مواجهة فايروس كورونا في محافظة السليمانية خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: في مستشفى الشهيد هيمن في محافظة السليمانية يوجد 92 مصابا بفايروس كورونا، ومع الاسف نرى عدم التزام من المواطنين بالتعليمات الصحية.

واضاف: ان الاوضاع الصحية للمصابين الذين تستقبلهم المستشفى تصل الى مرحلة الخطورة، وهذا يعود الى استخدام الادوية الخاطئة او اهمال المصاب لصحته وعدم مراجعة المستشفيات في المراحل الاولية للاصابة.

وقال: ان بعض اعراض الاصابة بفايروس كورونا تبقى لدى المريض لفترة طويلة حوالي شهرين او اكثر، نحن ندعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والابتعاد عن التجمعات للتقليل من عدد الاصابات وعدم المشاركة في المناسبات وجميع التجمعات.

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