المستقلة /- دخل الأسير ماهر الأخرس (49 عاما) فى حالة حرجة للغاية في ظل إضرابه عن الطعام منذ 97 يومًا؛ رفضًا لاعتقاله إداريا وسط تدهور خطير متواصل على حالته الصحية.
وتوقع الأطباء انتكاسة في حالة الأخرس مع صعوبة في الرؤية وعدم قدرته على الوقوف وآلام شديدة في أنحاء جسمه.
وحذر رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص تطورات الحالة الصحية لأسير فلسطيني مضرب عن الطعام لليوم الـ97 وكالة الصحافة المستقلة.
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