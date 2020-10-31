2020/10/31 | 13:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- دخل الأسير ماهر الأخرس (49 عاما) فى حالة حرجة للغاية في ظل إضرابه عن الطعام منذ 97 يومًا؛ رفضًا لاعتقاله إداريا وسط تدهور خطير متواصل على حالته الصحية.



وتوقع الأطباء انتكاسة في حالة الأخرس مع صعوبة في الرؤية وعدم قدرته على الوقوف وآلام شديدة في أنحاء جسمه.



وحذر رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تطورات الحالة الصحية لأسير فلسطيني مضرب عن الطعام لليوم الـ97 وكالة الصحافة المستقلة.

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