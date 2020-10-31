الاستخبارات تعلن اعتقال ثلاثة من مروجي المخدرات وبيع الأسلحة في بغداد

2020/10/31 | 13:22 - المصدر: NRT عربية

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اعتقال أحد المطلوبين

فوتو: أرشيف

منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، إلقاء القبض على ثلاثة من مروجي المخدرات وبيع الأسلحة في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، 31 تشرين الأول 2020، أنه "وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، وبعد ورود معلومات بوجود تجمع في إحدى الدور السكنية ضمن منطقة الدورة في بغداد، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد، بالاشتراك مع القطعات الماسكة للأرض، ومداهمة الدار حيث تم التصادم مع المتهمين والقبض على ثلاثة منهم بعد أن لاذ الرابع بالفرار وبالجرم المشهود".

وأضاف البيان أنه "ضبطت بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة، تقدر بنصف كيلوغرام تقريبا، وسلاحا نوع (جي سي) وغدارة ورمانة يدوية".

وأشار إلى انه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة".

ر.إ

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