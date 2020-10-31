توران : من سيقف امام قانون هزيل كقانون معادلة الشهادات بغياب متعمد للمحكمة الاتحادية

2020/10/31 | 13:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تسائل نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران اليوم السبت ، عن ايقاف القوانين الهزيلة في ضل غياب المحكمة الاتحادية “.

وقال توران في تغريدة له ، ” هل المنظومة التشريعية الحالية في ظل تغييب متعمد للمحكمة الاتحادية من قبل مجلس النواب متكاملة ، الا يستوجب تكامل المنظومة التشريعية وجود حق الطعن بأي قانون يشرعه مجلس النواب حسب ما نص عليه الدستور العراقي (المادة 93).

وتسائل توران ” من وكيف سيقف امام قانون هزيل كقانون معادلة الشهادات ، او كيف سيعترض من وجد قانون الانتخابات الأخير بأنه غير منصف ، او أي قانون اخر سيشرعه مجلس النواب مستغلا غياب المحكمة الاتحادية وهي الجهة الوحيدة التي تفصل في هكذا منازعات.

وبين ” ماذا لو استغلت مدة سريان قانون معادلة الشهادات وتمت معادلة الاف الشهادات المزورة او الغير المستوفية للشروط الاكاديمية ثم طعن بالقانون مستقبلاً في دورة نيابية قادمة فماذا سيكون مصير الشهادات التي سيتم معادلتها والامتيازات التي منحت بموجبها ، الا يستحق الموضوع وقفة جادة امام هذه الفوضى التشريعية.

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