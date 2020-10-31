الخارجية تكشف أبرز ما تتضمنه زيارة الوفد المصري إلى بغداد

2020/10/31 | 13:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت وزارة الخارجية ، السبت، أبرز ما تتضمنه زيارة الوفد المصري إلى العراق.

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