اعتقال رجل ثالث على ذمة التحقيق في هجوم نيس

2020/10/31 | 13:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر قضائي فرنسي أن رجلا ثالثا مقربا من المشتبه فيه الذي اوقف مساء الجمعة، وضع في الحبس على ذمة التحقيق في إطار هجوم نيس في جنوب شرق فرنسا.

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